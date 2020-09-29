DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 17

Depodaki malzemeler tutuştu, apartman ve minibüs yandıİZMİR'in Balçova ilçesinde bulunan apartmanın önündeki atık malzemelerin tutuşması sonucunda çıkan yangında zemin kattaki depo ile üzerinde bulunan daire kullanılamaz hale gelirken, park halindeki bir minibüs de zarar gördü.

DHA YURT BÜLTENİ - 17, System.String[]

Depodaki malzemeler tutuştu, apartman ve minibüs yandı

İZMİR'in Balçova ilçesinde bulunan apartmanın önündeki atık malzemelerin tutuşması sonucunda çıkan yangında zemin kattaki depo ile üzerinde bulunan daire kullanılamaz hale gelirken, park halindeki bir minibüs de zarar gördü. Söz konusu malzemeler sebebiyle dün zabıta tarafından tutanak tutulduğu ortaya çıktı.

Yangın saat 14.30 sıralarında Onur Mahallesi Fulya sokakta bulunan dört katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre hurdacılık yapan ve topladığı eşyaları zemin katta bulunan depoda muhafaza eden Kazım Alkan'ın, deponun dışına koyduğu eşyalar henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Büyüyen alevler park önce halindeki bir minibüse ardından da depo ve üzerindeki evlere sıçradı. Dumanı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında binada bulunan bir vatandaş ekipler tarafından tahliye edilirken, alevler de yürütülen çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle park halindeki 35 Y 4874 plakalı minibüs zarar görürken, depo ve üzerindeki daire kullanılamaz hale geldi. Apartmanın diğer dairelerinin ise boş olduğu öğrenildi. Öte yandan dün Balçova Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin, deponun önünde bulunan eşyalar sebebiyle Alkan'ı uyardığı ve boşaltması için tutanak tuttuğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Binadan görüntü-Soğutma çalışmalarından görüntü-Mahalleden görüntü-Anons

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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HDP önündeki evlat nöbetinde 18'inci kavuşma

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Fettah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma (22), ikna girişimiyle terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Cuma'nın ailesiyle buluşmasında duygulu anlar yaşandı. Bingöl'de yaşayan Fettah-Perihan Kaya çifti, 2015'te Karlıova ilçesinde terör örgütü PKK'lılar tarafından kaçırılan oğulları Cuma'ya kavuşmak umuduyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde sürdürülen evlat nöbetine katıldı. 5 Eylül 2020 gününden beri HDP önünde oturma eylemini sürdüren Kaya çifti, oğullarının güvenlik güçlerine teslim olduğunun müjdesini aldı. 5 yıldır terör örgütü PKK'nın elinde zorla tutulan Cuma'nın teslim olması için güvenlik güçleri ikna girişimi başlattı. İkna çalışmaları sonucu Cuma, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelip, güvenlik güçlerine teslim oldu. 5 YIL SONRA AİLESİYLE BULUŞTURULDU Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Cuma, ifade işlemlerinin tamamlanmasıyla ailesiyle buluşturuldu. Duygulu anların yaşandığı buluşmada, 5 yıl aradan sonra evladı Cuma'ya kavuşan Fettah-Perihan Kaya çifti mutluluk gözyaşları dökerek, sarılarak uzun süre hasret giderdi.  EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 18 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan daha önce örgütten kaçıp, teslim olmuştu. Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma'nın da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 18'e çıktı.

DHA YURT BÜLTENİ - 17
DHA YURT BÜLTENİ - 17
DHA YURT BÜLTENİ - 17
DHA YURT BÜLTENİ - 17
DHA YURT BÜLTENİ - 17
DHA YURT BÜLTENİ - 17
DHA YURT BÜLTENİ - 17
DHA YURT BÜLTENİ - 17

Halkların Demokratik Partisi, Terör, Cuma, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 15:31 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

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