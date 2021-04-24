HDP önündeki evlat nöbetinde 600'üncü gün - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 aile, oturma eylemini 600'üncü günde, kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. İstanbul Arnavutköy'den 14 yaşındayken, kaçırılan oğlu Tuncay için evlat nöbetine devam eden Şevket Bingöl, "600 gün değil 600 sene Allah bana ömür verse çocuğumu almadan gitmem" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.'ÇOCUĞUMU HDP VE PKK'DAN İSTİYORUM'

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır binası önünde başlattıkları evlat nöbetinde 600 gün geride kaldı. İstanbul Arnavutköy'deki evinden 14 yaşındayken, 2014 yılında kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl, "Ben çocuğumu HDP ve PKK'dan istiyorum. 600 gün değil 600 sene Allah bana ömür verse çocuğumu almadan gitmem. Ben 600 gündür kapılarında oturuyorum, çocuğumu almadan gitmem. Artık anne ve babaya acı vermesinler. Bize verdikleri acıyı kimseye vermesinler. Bunlar kime hizmet ediyor, bilmiyorum. HDP olmasaydı bugün çocuğum yanımda olurdu. Çocuğumun kalemini kırdılar, eline silah verdiler. Ben ne şartlarda olursa olsun, çocuğumu onlardan alacağım. Oğlum Tuncay, beni duyuyorsan veya görüyorsan her ne şartta olursa olsun Türk askeri veya polisi görürsen kaç, teslim ol" diye konuştu.