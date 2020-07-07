HDP önündeki evlat nöbetinde bir aile daha çocuğuna kavuştu - Son Dakika

HDP önündeki evlat nöbetinde bir aile daha çocuğuna kavuştu

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 309'uncu gününde müjdeli haberle devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 309'uncu gününde müjdeli haberle devam ediyor.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır anneleri ile ilgili bir haberim var. Bugüne kadar 13 aileyi evlatlarıyla buluşturduk. Sabah Cumhurbaşkanımıza da haber verdim. Bugün yarın 14. aileyi de evladıyla kavuşturuyoruz" dedi. Müjdeyi duyan evlat nöbetinde olan ailelerin çadırında sevinç gözyaşları döküldü. Eylemin 309'cu gününde müjdeyi alan aileler kendi çocukları gelmiş gibi sevindiğini söyledi. Nöbetteki aileler evladına kavuşan aileyi arayarak tebrik etti.

"ÇOK MUTLUYUZ 14 AİLE OLDU"

Van'dan Diyarbakır'a gelerek 8 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eyleminde olan Nazlı Sancar, müjdeyi alınca çok sevindiğini aktardı. Sancar, "Bugün bir evladımız daha geldi çok sevindik, sanki benim kızım gelmiş gibi oldu. Çok mutluyuz 14 aile oldu, tüm ailelere sesleniyorum gelin evlatlarınızı isteyin. Biz hepimiz inşallah Allah'ın izniyle evlatlarımızı alıp gideceğiz. İnşallah Allah bu sevinci bize de yaşatır, çok mutlu ve sevinçliyiz" dedi.

"SANKİ BENİM ÇOCUĞUM GELMİŞ GİBİ OLDUM"

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oğlu Roşat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Necibe Çiftçi, müjdeyi aldığında sanki kendi evladına kavuşmuş gibi hissettiğini söyledi. Çiftçi, "Çok sevinç içindeyiz bütün ailelere sesleniyoruz, bütün anneler gelsin buraya oturup bir ümit beklesinler. Biz biliyoruz ki ümidimize kavuşacağız, bugün bu aile kavuştu o kadar sevinç içindeyiz ki sanki benim çocuğum gelmiş gibi oldum. Hem üzülüyor hem de sevinç içindeyiz İnşallah benim çocuğumda bana kavuşacak" diye konuştu.

(Murat Başal/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel HDP önündeki evlat nöbetinde bir aile daha çocuğuna kavuştu - Son Dakika
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