HDP önündeki evlat nöbetine 3 aile daha katıldı - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetine 3 aile daha katıldı.



Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetine eylemin 172'nci gününde 3 aile daha katıldı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 13 yaşında iken dağa kaçırılan ablası Rahime Kaya için eyleme katılan Medeni Kaya, ablasının 1994'te çoban iken iddiaya göre terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyledi. Kaya, "Ablam için geldim, ablam 1994 yılında kaçırdılar. Televizyondan gördüm baktım 8 aile çocuklarına kavuştu, bende bu eyleme katılmak için geldim. Ablam 13 yaşında çobanlık yapıyordu, inekleri otlatmaya götürürken kandırmışlar götürmüşler. Nerede, yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmiyoruz. Yaşıyorsa beni görüyorsa gelsin, teslim olsun adalet diye bir şey var işkence yok gelip teslim olsun. Babam görmeden vefat etti, bari annemi görsün, gelene kadar burada bekleyeceğim" dedi.



Şemdinli'den gelen Reşat Kaya da 1994'te 17 yaşında iken kaçırılan amcası Menaf Kaya için eyleme katıldığını ve amcası geri gelene kadar bekleyeceğini kaydetti. Kaya, "1994 yılında amcamı kandırıp götürdüler, onun getirilmesini ve bize teslim edilmesini istiyoruz. Buradan ona sesleniyorum gelip teslim olsun. Babası vefat etti, annesi yatalak, kendisini özledik o giderken ben yoktum hiçbir haber alamadık, yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmiyoruz" diye konuştu.



Diyarbakır'da eyleme katılan ve işçisi olarak Erzurum'dan İstanbul'a 2016 tarihinde giden Celal Tunar'ın annesi Sakine Tunar ise oğlunun HDP tarafından kaçırıldığını belirterek oğlunun geri gelmesi çağrısında bulundu. Tunar, "İstanbul'da inşaata çalışıyordu, orada kandırıp götürmüşler. 4 yıl etti, oğlum geri gelmesini istiyorum, o yolun sonu hayırlı değil, geri gelsin. Onun siyah kaşlarına kurban olurum geri gel" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR