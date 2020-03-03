HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı. 183'üncü günde Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden gelen Mehmet Dicle, 2015 yılında 14 yaşında kaçırılan kardeşi Hamdullah Dicle için oturma eylemine başladı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe çığ gibi büyüyor. Eylemin 183'üncü gününde Diyarbakır Çınar ilçesinden gelen Mehmet Dicle, 2015 yılında 14 yaşında kaçırılan kardeşi Hamdullah Dicle için oturma eylemine başladı. Mehmet Dicle, Çınar'dan kardeşi Hamdullah Dicle için gelip oturma eylemine katıldığını söyledi. Dicle, "14 yaşında 2015'de kandırarak dağa kaçırdılar. 5 senedir haber alamıyoruz. Evden çıktı bir daha gelmedi. Araştırdık bulamadık, 5 senedir haber alamıyoruz. Yaşayıp yaşamadığını dahi bilmiyoruz. Buraya kardeşim için geldim. Kardeşimi almadan gitmeyeceğim. Kardeşimi istiyorum. Buradaki aileler bize umut oldu. Kardeşimizi istiyoruz. Gelen çocuklar ve buradaki aileler bize umut oldu. Kardeşim beni görüp duyuyorsan, kaç güvenlik güçlerine teslim ol" dedi.

(Rıdvan Kılıç/İHA)