HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı - Son Dakika

HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Evlat nöbetinin 196'ncı gününde Kocaeli'den gelen Hediye Kurt, 2015 yılında Marmara Üniversitesinde maliye bölümü 3'üncü sınıf öğrencisiyken iddiaya göre kandırılarak dağa götürülen oğlu Bayram Kurt için evlat nöbetine katıldı.

Anne Hediye Kurt, oğlu Bayram'ın 2015 yılında Marmara Üniversitesi maliye bölümü 3'üncü sınıf öğrencisiyken kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi. Kurt, "Sadece bir kere telefon aldık. O da fazla konuşmadı. Dedi ki, 'ben bir yerdeyim, beni merak etmeyin' sadece bunları dedi. HDP kaçırdı. HDP aracılığıyla dağa mı götürüldü, nereye götürüldüyse bilmiyoruz. Aileleri görüp de geldim. En son çaremiz burasıydı. Bu anneler buraya geldiği zaman psikolojik rahatsızlığım başladı, düzeldim geldim. Bayram, annem neredeysen gel. Bizi perişan ettin. Bizi sırtımızdan vurdun. Çık gel, hiç kimsenin umurunda değilsin" dedi.