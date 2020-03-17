HDP önündeki evlat nöbetine iki aile daha katıldı - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine iki aile daha katıldı.



Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Evlat nöbetinin 197'nci gününde Hakkari'de çobanlık yaparken 2009'da kaçırılan Savaş Yiğit'in annesi Firuze Yiğit ile 5 yıl önce HDP'nin düzenlediği pikniğe giderek ortadan kaybolan İlhan Akdoğan'ın annesi Zeynep Akdoğan oturma eylemine katıldı.



Kürtçe konuşan Firuze Yiğit, buraya oğlu için geldiğini, oğlunun çobanlık yaparken PKK'lılar tarafından kaçırıldığını söyledi. Oğlundan 11 yıldır haber alamadığını belirten Yiğit, "Savaş'ı 15 yaşındayken kaçırdılar. Hiçbir haber alamadım şimdiye kadar. Çobanlık yaparken kaçırdılar ve ondan sonra hiçbir haber alamadık. Bu aileleri gördük bizde gelmeye karar verdik. Çocukları gelenleri gördükçe bizde mutlu olduk. Allah'tan ümidimiz bizimde çocuklarımız gelecek inşallah. Savaş, oğlum 11 yıldır gittin. Eğer beni görüyorsan, duyuyorsa ne olur dön gel" dedi.



Kürtçe konuşan diğer anne Zeynep Akdoğan ise oğlu için geldiğini ve 5 yıldır oğlunun PKK tarafından kaçırıldığını ifade ederek oturma eylemine katıldığını söyledi. Oğluna evine, devletine dönmesi çağrısında bulunan Akdoğan, "5 yıldır götürmüşler, götürdüklerinde 19 yaşındaydı. Daha öğrenciydi. İlhan oğlum dön gel, devletine güven, evine dön. Bu anneleri görüp de geldik. Çocukları gelenler oldu. İnşallah bizim çocuklarımızda gelirler" diye konuştu. - DİYARBAKIR