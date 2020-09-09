HDP önündeki eylem; 16'ncı kavuşmada mutluluk gözyaşları döküldü - Son Dakika

DİYARBAKIR'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin (18), terör örgütü PKK'dan kaçıp, teslim oldu. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan buluşmada baba Bayram Çetin ile anne Ruşen Çetin, 5 yıl aradan sonra kavuştuğu oğulları Erdal'a sarılarak hasret giderdi.

Diyarbakır'da yaşayan Gülşen Çetin, 2015 yılında 13 yaşındayken TEOG sınavına katılmak için evden ayrılan ve terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Erdal Çetin'e kavuşmak umuduyla HDP il binası önündeki evlat nöbetine katıldı. Gülşen Çetin'in evlat nöbetindeki eylemi sürerken, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin il jandarma komutanlığı ile İstihbarat Komutanlığı ekipleri, Erdal'ın teslim olması için ikna girişiminde bulundu. Ekiplerin ikna girişimi sonucu Erdal, terör örgütünün barınma alanlarından kaçarak, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen Erdal, sorgu işlemelerinin tamamlanmasının ardından 5 yıl aradan sonra ailesiyle buluşturuldu. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'ndaki buluşmada, baba Bayram Çekin ile anne Gülşen Çetin ile oğulları Erdal'ın 5 yıl aradan sonra kucaklaşması duygu dolu anlar yaşattı. Uzun süre oğlu Erdal'a sarılarak, hasret gideren Çetin çifti, mutluluk gözyaşları döktü.