HDP önündeki eylem, sokağa çıkma kısıtlama sonrası sürüyor - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini sosyal mesafe kuralına göre 231'inci günde de sürdürdü. 2015 yılında 14 yaşındayken kaçırılan oğlu Hamza (19) için Hakkari'den gelen Zümrüt Salim, oğlunu almadan eylemine son vermeyeceğini belirterek, "Oğlum seni bekliyorum gel. Gel anana babana faydan olacak oğlum. Allah'ın yoluna dön oğlum. Eve dön" diyerek teslim olması çağrısında bulundu.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Hatice Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuştu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'GEL DEVLETE TESLİM OL'

2015 yılında 14 yaşındayken PKK tarafından kaçırılan oğlu Hamza (19) için Hakkari'den gelen Zümrüt Salim, oğluna teslim olması için çağrıda bulunarak, "Hamza neredeysen gel devletine teslim ol. Sana ihtiyacımız var. Bu hastalık da çıktı ama ben yine de gitmedim. Benim diğer çocuklarım sahipsiz kalmış. Yine de gitmedim eve. HDP önünde oturmuşuz. Çocuklarımızı istiyoruz. HDP, bizim çocuklarımızı nasıl götürmüşse öyle geri getirsin. Bizden ne istiyorlar, niye böyle yapıyorlar. Gel oğlum, seni bekliyorum. Gel devlete teslim ol. Adalete teslim ol oğlum. Her gün ağlıyorum. Eve dön yeter artık, her gün her gün ölüyorum ben. Senin baban, kardeşlerin seni bekliyorlar oğlum. Seni almadan ben buradan gitmiyorum. Kimsenin faydası yoktur. Allah'ın yoluna dön oğlum. Eve dön" diye konuştu.

