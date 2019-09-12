Son Dakika Haberleri: Hdp önündeki eylemde 10'uncu gün (3)
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Hdp önündeki eylemde 10'uncu gün (3)

1 saat önce

FENAŞALAN ANNE HASTANEYE KALDIRILDIDiyarbakır'da kayıp çocukları için HDP il binası önünde nöbet bekleyen acılı annelerden İstanbul'dan gelen Saliha Edizer, 5 yıl önce kaybolan oğlu Yakup (19) için ağıt yakarken fenalaşıp bayıldı.

Hdp önündeki eylemde 10'uncu gün (3), System.String[]

FENAŞALAN ANNE HASTANEYE KALDIRILDI
Diyarbakır'da kayıp çocukları için HDP il binası önünde nöbet bekleyen acılı annelerden İstanbul'dan gelen Saliha Edizer, 5 yıl önce kaybolan oğlu Yakup (19) için ağıt yakarken fenalaşıp bayıldı. Edizer, HDP il binası önünde bekletilen sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Eğitim ve Araştırma hastanesine götürüldü. Edizer'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
GERGİNLİK YAŞANDI
Otura eylemi yapanlardan Remziye Akkoyun'un, HDP binasına girmeye çalışması üzerine gerginlik yaşandı. Polisin araya girip, Akkoyun'u sakinleştirmesiyle kısa süreli gerginlik sonlandırıldı.
ZİYARETLER SÜRÜYOR
HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretleri de sürüyor. Kocaeli'den gelen ve 54 STK'dan oluşan Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekülleri Platformu ile İstanbul'dan gelen 7 STK temsilcisi 7 kadın da aileleri ziyaret edip desteklerini iletti.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, İstanbul, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:57 Kaynak: DHA
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