Hdp önündeki eylemde 10'uncu gün (5)

AŞİRET LİDERLERİNDEN ZİYARET

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 154 aşireti temsilen Diyarbakır'a gelen aşiret liderleri, HDP il binası önünde kayıp çocukları için oturma eylemi yapan aileleri ziyaret ederek destek olduklarını açıkladı. Annelerin acısını paylaşmak için geldiklerini belirten Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan, buradaki annelerin Türkiye'deki tüm anneleri temsil ettiğini söyledi. Gezi Parkı, Kaz Dağları ve İzmir'deki orman yangını gibi meselelerde insanları toplayarak yürüyüşe geçenlere seslenen Aslan, şunları söyledi:

"Bunların yanan bir ağaç kadar değeri yok mu? Bugün burada bulunmamızın sebebi buradaki annelerimizin acısını paylaşmaktır. Allah hiç bir anneye evlat acısı vermesin, bundan zor bir şey yoktur. Bu anneler Türkiye'deki bütün anneleri temsil ediyor. Ümit ediyorum ki herkes insafa gelir ve bu annelerin evlatlarına kavuşmalarına yardımcı olur. Gezi parkı, Kaz dağları, İzmir'deki orman yaangını gibi meselelerde insanları toplayarak yürüyüşe geçenler ve de halkın gözünde sözde insan hak ve özgürlüklerini koruduklarını belirten şahıslara soruyorum, yüreği ve hayatı yanan bu genç neslin ve ailelerin gözünde yanan bir ağaç kadar sizin yanınızda bir değeri yok mudur. Sizler neredesiniz. Bütün annelerin acısını paylaşıyoruz, anneler kutsaldır. Annelerin evlatları için yapamayacakları hiç bir şey yoktur. Annelerin sesini dinlemeyen hiç bir toplum muvaffak olamamıştır."

OĞLU KAYIP BABAYA SARILIP AĞLADI

Adıyaman'dan gelen İzol aşireti lideri Abdullah Yalçın ise HDP ve yöneticilerinin kendi çocuklarını değil, başkalarınının çocuklarını dağa götürdüğünü savunarak, "Bunların varya siyasi temsilcilerinin, milletvekillerinin bir tane çocuğu eğer dağdaysa biz de dağa çıkalım. Kendi çocuklarını saklayıp elin çocuklarını dağa kaldırıyorlar. Var mı böyle bir şey?" dedi.

Bu sırada Mehmet Karaman kayıp oğlu Ercan'ın fotoğrafını göstererek, "22 senedir bu dağdadır. Nasıl yemek yiyorum nasıl yatıyorum bilmiyorum" diyerek ağladı. İzol aşireti lideri Abdullah Yalçın da gözyaşı dökerek sarıldığı Karaman'ı sakinleştirmeye çalıştı.