Hdp önündeki eylemde 108'inci gün; aile sayısı 61 oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hdp önündeki eylemde 108'inci gün; aile sayısı 61 oldu - Son Dakika

Hdp önündeki eylemde 108'inci gün; aile sayısı 61 oldu

6 saat önce

HDP önündeki eylemde 108'inci gün; aile sayısı 61 oldu (2)HAK-İŞ GENEL BAŞKANI ARSLAN'DAN AİLELERE DESTEK ZİYARETİDiyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere Hak İşçi Sendikaları Konfederasyon (Hak-İş)...

HDP önündeki eylemde 108'inci gün; aile sayısı 61 oldu (2)

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI ARSLAN'DAN AİLELERE DESTEK ZİYARETİ

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere Hak İşçi Sendikaları Konfederasyon (Hak-İş) Başkanı Mahmut Arslan, destek ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, ailelerin yaptığı eyleme desteklerini iletmek için geldiklerini söyledi. Arslan, "Bu ailelerin buradaki haklı mücadelesi sayesinde PKK artık üye bulamaz konuma geldi. Bizzat gelip görmek, onlarla göz göze gelmek, el ele, bu konuları onlardan dinlemek, bizi son derece hüzünlendirdi. Ama aynı zamanda gururlandırdı. Çünkü bu mücadeleyi, bu direnişi sonuna kadar yapma kararlılığını gördük. Bu çok önemli, Evlatlarımızı kaybettik, arıyoruz. Ama bundan sonra başka evlatlar kaybolmasın, dağa kaçırılmasın ve bu sona ersin noktasındaki kararlılıkları bizi gururlandırdı. Bu anaların 108 gündür yaptıkları mücadelede şunu gördük. Analar, çocuklarını bu örgütten talep ederken artık dağa yeni çocuk götürememenin sıkıntısını yaşıyorlar. Bu çok önemli gerçekten, dağa çocuk götürememenin sıkıntısını bunlar yaşatıyorlar. Burada çocuklarını isteyen insanlar, sadece kendi çocuklarını değil, bütün çocukların dağa gitmemesi için mücadele ediyorlar" dedi.

Aileler, Arslan ve beraberindekilere yaptıkları destek ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Hdp önündeki eylemde 108'inci gün; aile sayısı 61 oldu

Halkların Demokratik Partisi, Hak İş, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:43 Kaynak: DHA
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