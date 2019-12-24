HDP önündeki eylemde 113'üncü gün - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki eylemde 113'üncü gün - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 113'üncü gün

6 saat önce

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 61 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 113'üncü günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 113'üncü gün, System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 61 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 113'üncü günde de sürdürdü. Vatani görevini yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm Altındaş için Gaziantep'ten gelerek, HDP önündeki eyleme katılan Şevket Altındaş, uluslararası medyaya tepki göstererek, "PKK'nın bu zulmünü niçin dünya kamuoyuna göstermiyorlar? 12-13 yaşında kaçırılan çocuklar var. Yabancı basın bunu ne için gündeme getirmiyor?" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuşmasına rağmen diğer ailelere destek için oturma eylemine devam ediyor. 61 aile, HDP il binası önünde 113'üncü günde de eylemini sürdürüyor.Vatani görevi için usta birliğine giderken, 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm Altındaş için 5 Eylül'de Gaziantep'ten gelerek, HDP önündeki eyleme katılan Şevket Altındaş, uluslararası medya kuruluşlarına tepki gösterdi. Altındaş, "113 gündür buradayız. Yabancı basının bizim olayımıza duyarsız kaldı. Burada haklı, onurlu bir direniş var ve zulüm var. Benim çocuğum 5 yıldır hangi hakla PKK'nın elinde? PKK'nın bu zulmünü niçin dünya kamuoyuna göstermiyorlar? 12-13 yaşında kaçırılan çocuklar var. Yabancı basın bunu ne için gündeme getirmiyor? Sesimizi daha çok dünyaya duyursunlar" dedi.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:12 Kaynak: DHA
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