HDP önündeki eylemde 115'inci gün - Son Dakika
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HDP önündeki eylemde 115'inci gün

6 saat önce

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 61 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 115'inci günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 115'inci gün, System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 61 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 115'inci günde de sürdürdü. Diyarbakırlı Hüsniye Kaya'nın kızı Mekiye'nin (19) dün güvenlik güçlerine teslim olmasıyla eylemdeki tüm aileler sevinç yaşadı. Kızlarına kavuşmalarına rağmen Kaya ailesi, HDP önündeki oturma eylemine devam etti.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuşmasına rağmen diğer ailelere destek için oturma eylemine devam ediyor. 61 aile, HDP il binası önünde 115'inci günde de eylemini sürdürdü.

'İNŞALLAH BİZLER DE ÇOCUKLARIMIZA KAVUŞURUZ'

Hüsniye Kaya'nın kızı Mekiye'nin teslim olmasının ardından HDP binası önünde eylem yapan diğer aileler de sevinç yaşadı. Büyük oğlu Sami Çifçi (21) terör örgütüne destek vermediği için öldürülen, diğer oğlu Roşat (20) da kaçırılan Necibe Çifçi, 8 Kasım'dan beri oturma eylemini sürdürüyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip, oturma eylemine katılan Çifçi, Hüsniye Kaya'nın kızının teslim olmasına çok sevindekilerini söyledi. Çiftçi, "Hepimiz anneler ve babalar, Hüsniye için çok sevinç içindeyiz. Hüsniye'nin çocuğu teslim oldu. İnşallah bu mutluluğu biz de yaşarız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bizler de çocuklarımıza kavuşuruz" dedi.

Kızına kavuşan Hüseyin Kaya ise HDP önündeki eylemin sonuç verdiğini belirterek, oturma eylemine devam ettiğini söyledi.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:24 Kaynak: DHA
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