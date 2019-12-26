HDP önündeki eylemde 115'inci gün; aile sayısı 62 oldu (2) - Son Dakika

OĞULLARI OKAN İÇİN GELDİLER

Diyarbakır'da HDP il binası önündeki ailelerin evlat nöbeti 115'inci gününde devam ederken, aile sayısı, 2014 yılında, 12 yaşındayken simit satttığı sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri oğulları Okan (17) için Bitlis'ten gelen Vecihe-Ekrem Gökkuş çiftiyle birlikte 62 oldu.

Oğlunun simit sattığı sırada kaçırıldığını anlatan Ekrem Gökkuş, bir süre sonra oğlunun Suriye 'nin Haseke kentinde olduğunu öğrendiğini söyledi. Gökkuş, HDP önündeki eylemi televizyonda izledikten sonra eşiyle birlikte gelip bu eyleme katılma kararı aldığını ifade etti.

Anne Vecihe Gökkuş ise oğlunun kaçırıldıktan sonra bulunması için için çok çaba sarfettiğini belirterek, terör örgütü PKK tarafından tehdit edildiklerini söyledi. Evladına kavuşmak için HDP il binası önündeki eyleme katılma kararını aldıklarını ifade eden Gökkuş, diğer ailelerle birlikte evladına kavuşuncaya kadar eylemine devam edeceğini aktardı.