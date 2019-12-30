HDP önündeki eylemde 119'uncu gün (2) - Son Dakika

SURİYE'DEKİ OĞLUNUN SAKAT KALDIĞINI ÖĞRENDİ

Diyarbakır HDP il binası önünde 7 Eylül'den itibaren oturma eylemi yapan Güzide Demir, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan oğlu Aziz Demir (20) ile en son 2 yıl önce telefonla görüştüğünü, oğlunun, ayaklarına mazot dökülüp, yakılarak sakat bırakıldığını anlattı.