Hdp önündeki eylemde 132'nci gün - Son Dakika
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Hdp önündeki eylemde 132'nci gün

6 saat önce

HDP önündeki eylemde 132'nci günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 66 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 132'nci günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 132'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 66 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 132'nci günde de sürdürdü. Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 2015'te usta birliğine giderken, yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Emrah (25) için eylemde olan Bilal Avunan, evladına kavuşmak istediğini belirterek, Benim 6 çocuğum var; 5 kız, 1 erkek. Tek oğlum var. Ondan ne istiyorsunuz Bırakın gelsin dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evladına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerini sürdürdü. HDP önündeki evlat nöbeti, 132'nci günde de 66 aile tarafından sürdürüldü.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 2015 yılında, usta birliğine giderken, yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Emrah için 13 Eylül'de Elazığ'dan gelerek, HDP binası önünde oturma eylemine katılan Bilal Avunan, evladına bir an önce kavuşmak istediğini söyledi. Avunan, 2015'te benim oğlum askerdi. HDP benim oğlumu kaçırdı, PKK'ya verdi. 2 aylık askerdi, acemi birliğini bitirdi. Usta birliğine giderken, Cizre'de toplama merkezinde kaçırıldı oğlum. Oğlumla hiç görüşmedim. 6 çocuğum var; 5 kız, tek oğlum var. Oğlumdan ne istiyorlar Bırakın gelsin diye konuştu.

Hdp önündeki eylemde 132'nci gün

Halkların Demokratik Partisi, Hacire Akar, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:26 Kaynak: DHA
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