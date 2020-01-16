HDP Önündeki eylemde 136'ıncı gün (2) - Son Dakika
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HDP Önündeki eylemde 136'ıncı gün (2)

6 saat önce

AİLE SAYISI 71 OLDUDiyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP önündeki oturma eylemi 136'ncı gününde devam ederken, 2015 yılında kaçırılan oğulları Mahmut (20) için Şırnak'ın İdil ilçesinden gelen Emin ile Hamdiye Arslan çiftiyle...

HDP Önündeki eylemde 136'ıncı gün (2), System.String[]

AİLE SAYISI 71 OLDU

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP önündeki oturma eylemi 136'ncı gününde devam ederken, 2015 yılında kaçırılan oğulları Mahmut (20) için Şırnak'ın İdil ilçesinden gelen Emin ile Hamdiye Arslan çiftiyle birlikte aile sayısı 71 oldu.

Oğlu Mahmut'un ortaokul 3'üncü sınıfta okurken kaçırıldığını anlatan Emin Arslan, 5 yıldır ondan haber alamadığını söyledi. Oğluna kavuşmak umuduyla HDP önündeki eyleme katıldığını anlatan Arslan, "Buraya hem ailelere destek için hem de kendi oğlumuz için geldik. HDP'ye diyoruz ki çözüm sürecinde senin milletvekillerin Kandil'e gitti, şimdi de bizim çocuklarımız için Kandil'e git. Çocuklarımızı zorla götürmüşler. Oğlumdan hiç bir haber alamadım. Zorla kaçırıldığı için konuşturmuyorlar. Onun yeri dağ değildi. Okusaydı şimdi liseyi bitirmişti. Hedefi öğretmen olmaktı" dedi.


Halkların Demokratik Partisi, Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:00 Kaynak: DHA
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