HDP önündeki eylemde 137'nci gün - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki eylemde 137'nci gün - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 137'nci gün

6 saat önce

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 70 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen 137'nci günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 137'nci gün, System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 70 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen 137'nci günde de sürdürdü. Oğlu Yusuf (16) için nöbetini sürdüren Celil Begdaş, "Kar da yağsa yağmur da yağsa taş da yağsa biz buradan gitmeyeceğiz" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evladına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 70 aile, HDP önündeki evlat nöbetini 137'nci günde de sürdürdü.

Celil Begdaş, 5 Mayıs 2019'da kaybolan oğlu Yusuf için nöbetini sürdürürken, evladını almadan bir yere gitmeyeceğini belirterek, "Bugün 137'nci gün etti. Kar da yağsa yağmur da yağsa taş da yağsa biz buradan gitmeyeceğiz. Kar olsun, taş olsun, ne gelirse gelsin; biz burada bekleyeceğiz. Yazın başladık, kış geldi. Kar da yağıyor. Kimse buradan gitmeyecek. Değil 137, 148 sene de geçse burada, bu karın altında bekleyeceğiz" diye konuştu.

?


Halkların Demokratik Partisi, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HDP'li Kubilay, Gelecek Partisi'ne tepki gösterdi
Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 70'e ulaştı Türkiye'nin konuştuğu simitçi çocuğa cep telefonu hediye edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 18:10:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP önündeki eylemde 137'nci gün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]