HDP önündeki eylemde 137'nci gün (2) - Son Dakika

AİLE SAYISI 71 OLDU

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelere, Hakkari'nin Şemdinli İlçesinden gelen Vahap Kaplan'ın (34) da katılmasıyla 71 oldu.

2013 yılında 13 yaşındayken kaybolan yeğeni Besna Kaplan (20) için bugün oturma eylemine başlayan amca Vahap Kaplan, "Yeğenim 10 yaşındayken annesini kaybetti. Ağabeyim hasta olduğu için ben geldim. Yeğenim hemşire olmak istiyordu. Çocuk daha ortaokulu bitirmeden onu kaçırdılar. Kendisinden şimdiye kadar herhangi bir bilgi alamadık. Kızım Besna, eğer beni görüyor veya duyuyorsan geri dön, güvenlik güçlerine teslim ol. Gözümüz yoldadır. Zorla götürüldüğünü biliyoruz. Lütfen geri dön" dedi.

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