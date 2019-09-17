Hdp önündeki eylemde 15'inci gün; aile sayısı 37 oldu (3)

AİLE SAYISI 37 OLDU

Aslen Batmanlı olan, ancak İstanbul'da yaşayan Cabir Taş, 20 Temmuz 2015'te, tekstilde çalışırken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği o dönem 14 yaşında olan kızı Ece için, HDP önündeki ailelerin sürdürdüğü oturma eylemine katıldı. Kapısının her zaman kızına açık olduğunu belirtip gelmesi için çağrıda bulunan Cabir Taş, şunları söyledi:

"Ablalarıyla tekstil firmasında çalışıyordu. Öğle yemeği sırasında dışarı çıkıyor ve arkadaşları tarafından götürülüyor. Kobani'ye gittiğinden yüzde 100 şüpheleniyorum. Emniyete, savcıya gittim. Gitmediğim yer kalmadı. 3 kez Kobani'ye gittim. Kızım arkadaşları tarafından kandırıldı. Annesi vefat etmişti, ben yetiştirdim. Bütün acı bana kaldı. Ben kızımı tanıyorum. Kandırıldığını biliyorum. Kızım her neredeyse arkanda duran bir baban var, kapım açık, gel. Sen benim yüreğimsin."