Son Dakika Haberleri: Hdp önündeki eylemde 15'inci gün; aile sayısı 38 oldu (4)
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Hdp önündeki eylemde 15'inci gün; aile sayısı 38 oldu (4)

1 saat önce

KAYINBİRADERİ İÇİN GELDİ, AİLE SAYISI ARTTIDiyarbakır'da yaşayan Üzeyir Nergiz, HDP il binası önüne gelerek, Kars Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken, 2014'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği kayınbiraderi Osman Etik (29) için oturma eylemine katıldı.

Hdp önündeki eylemde 15'inci gün; aile sayısı 38 oldu (4), System.String[]

KAYINBİRADERİ İÇİN GELDİ, AİLE SAYISI ARTTI
Diyarbakır'da yaşayan Üzeyir Nergiz, HDP il binası önüne gelerek, Kars Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken, 2014'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği kayınbiraderi Osman Etik (29) için oturma eylemine katıldı. Nergiz ile birlikte eylemdeki aile sayısı, 38'e çıktı. Daha önce de yeğenini terör örgütü PKK'nın elinden kurtardıklarını anlatan Nergiz, "Eğer sesimi duyuyorsa ben biliyorum ki duyuyor; kimseye kulak asmasın. Ben biliyorum, belki pişman da olmuş. Gelsin, teslim olsun. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gelsin Türkiye Cumhuriyeti devletine sığınsın ve şefkatli ellerine teslim olsun. Kendi evine gelsin. Kars'ta üniversite öğrencisiyken, ortadan kayboldu. Babası da hayatını kaybetti. Dağda olduğunu duyduk; ama o gün bugündür haber alamadık" diye konuştu.


Halkların Demokratik Partisi, Kars, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:18 Kaynak: DHA
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