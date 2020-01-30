HDP önündeki eylemde 150'nci gün; aile sayısı 77 oldu - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 2014'te Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde okurken, dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Deniz (30) için Hakkari'den gelen Sabri Çelik ile birlikte 150'nci günde 77'ye yükseldi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek için oturma eylemlerine devam ediyor.

AİLE SAYISI 77'YE YÜKSELDİ

Oturma eyleminin 150'nci gününde, evlat nöbetindeki aile sayısı, 77'ye çıktı. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde okurken, 2014 yılında terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Deniz için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Sabri Çelik, oturma eylemine katıldı. Oğluna, güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulunan Çelik, "HDP oğlumu kaçırdı. Oğlum onlara hiçbir zaman katılmıyordu. Nasıl kandırmışlarsa bilmiyorum. 6 senedir kayıp. Ne mektup gönderiyor ne de telefonla arıyor. Hiç haberimiz yok. Buradan gitmeyeceğiz. 10 yıl da olsa burada kalacağız. Oğlumdan haber almadan hiçbir yere gitmiyoruz. Oğluma çağrım; gelsinler, devlete teslim olsunlar. Eşimle birlikte geldik, burada bekleyeceğiz" dedi.