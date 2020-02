HDP önündeki eylemde 157'nci gün (2) - Son Dakika

TESLİM OLAN PKK'LI KADIN, AİLELERİ ZİYARET ETTİ

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eyleminde 157'nci gün geride kalırken, ilginç bir ziyaret gerçekleşti. 9 ay önce terör örgütü PKK'dan kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olan F.T. (22), ailelere destek ziyaretinde bulundu. Hakkari Şehit Aileleri Dernek Başkanı İbrahim Adıyaman ile birlikte, HDP önünde oturma eylemini yapan aileleri ziyaret eden F.T., terör örgütünde kaldığı sırada büyük acılar yaşadığını söyledi. Terör örgütündekilerin hiç birinin dayanacak gücünün kalmadığını anlatan F.T., "Benim şu an kendi annem ne kadar çok büyük bir acı çekmişse buradaki anneler de aynı şekilde acı çekiyor. Dağdakilere sesleniyorum, buradaki annelerin her ağlayışında tek bir gözyaşı bile onlara karşı bir umut versin. Dağdakiler de bu silahı bıraksın. Artık herkesin annesinin ve babasının yanında olmasını istiyorum. Anneler bundan sonra bir daha gözyaşı dökmesin. Artık annenize ve babanıza kavuşmanızı istiyorum. Ben şu an nasıl anneme ve babama kavuştuysam şu an nasıl ailemle mutluysam bu annelerin de mutlu olmasını istiyorum" dedi.

'HERKES GELMEK İSTİYOR"

Terör örgütünden herkesin kaçmak istediğini ifade eden F.T., "Bu dağdaki herkese çağrım olsun, bizim orada yaşadığımız acılar büyüktü. Hiç kimse dayanamıyor. Bunu açıkça söyleyeyim. Dağdakilere sesleniyorum, bunu annenize yaşatmayın. Anneniz bu gözyaşlarını hak etmiyor. Herkes gelip annesiyle bir olsun istiyorum. Ben şu an annemle babamla ne kadar mutluysam bu annelerin aynı sevinci yaşamasını istiyorum. Şu an burada yapılan eylem dağda da aynı şekilde izleniyor. Bu sesinizi bu ağlayışınızı herkes duyuyor. Tek isteğim bu eylemi sürdürmenizdir. İnşallah bütün çocuklarınıza kavuşursunuz" diye konuştu.

Hakkari Şehit Aileleri Dernek Başkanı İbrahim Adıyaman da annelere destek vermek için geldiklerini dile getirerek, ziyarette şunları söyledi:

"Yaklaşık 9 ay önce bir kardeşimiz kararını vererek dağdan inip devletin adaletine teslim oldu. Devletimiz hiçbir eyleme katılmadığından dolayı serbest bıraktı. Televizyonda anneleri görünce de ziyaret etmeye karar verdik. Dağdaki kardeşlerine seslenerek devletin adaletine teslim olabilmeleri için çağrıda bulunmak amacıyla buradayız."

AİLE SAYISI 82 OLDU

HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 8 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılan oğulları Hüseyin (28) için Erzurum 'un Tekman ilçesinden Aslıhan ve Nizamettin Eşrefoğlu ile birlikte 82 oldu. 8 yıldır oğlunun kayıp olduğunu anlatan Aslıhan Eşrefoğlu, "Oğlum için geldim buraya. Oğlum gelmeyene kadar buradan kalkmayacağım. Oğlumdan hiç haber alamadım. İstanbul 'da lokantada çalışıyordu. Oradan kayboldu" dedi.

Nizamettin Eşrefoğlu, oğlu Hüseyin'in Suriye 'de olduğunu belirterek, "İstanbul'da çalışırken kandırdılar götürdüler. Çocuğumu almaya geldim buraya. Herkes çocuğuna kavuşsun. Suriye'de olduğunu biliyorum" diye konuştu.