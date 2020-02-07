HDP önündeki eylemde 158'inci gün; aile sayısı 84 oldu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki eylemde 158'inci gün; aile sayısı 84 oldu (2) - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 158'inci gün; aile sayısı 84 oldu (2)

6 saat önce

OĞLU MİKAİL İÇİN EYLEME KATILDIDiyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması amacıyla HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, Siirt'ten gelen ve 15 yıl önce kaçırılan oğlu Mikail (25) için oturma eylemine katılan Salih Adak ile 84 oldu.

HDP önündeki eylemde 158'inci gün; aile sayısı 84 oldu (2), System.String[]

OĞLU MİKAİL İÇİN EYLEME KATILDI

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması amacıyla HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, Siirt'ten gelen ve 15 yıl önce kaçırılan oğlu Mikail (25) için oturma eylemine katılan Salih Adak ile 84 oldu. Oğlunun 2005 yılında, okuldan geldikten sonra "Dayıma gidiyorum" diyerek, evden çıktığını ve bir daha haber alamadıklarını anlatan Adak, kavuşmadan oturma eyleminden vazgeçmeyeceğini söyledi. Adak, "Oğlum eve geldikten sonra 'Dayıma gidiyorum' deyip ayrıldı. Akşam gittim, evde yoktu. Karakola başvurdum. 15 senedir haber alamadım oğlumdan, bulamadım. Ben burayı televizyonda gördüm. Oğlum gelene kadar ben buradayım. HDP'nin yüzünden oğlum kaçırıldı. Ben oğlumu istiyorum. Geri versinler. Nerede olduğunu bilmiyorum, haberim yok.  HDP oğlumu kaçırmış, onun yüzünden buradayım. Oğlum gelinceye kadar burada kalacağım. Oğlum inşallah beni görürse ve tanırsa gelsin" dedi.Nurettin FİDANCAN- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,


Halkların Demokratik Partisi, Siirt, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:38 Kaynak: DHA
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