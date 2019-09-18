Son Dakika Haberleri: Hdp önündeki eylemde 16'ncı gün; aile sayısı 41 oldu (3)
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Hdp önündeki eylemde 16'ncı gün; aile sayısı 41 oldu (3)

51 dakika önce

OĞLU İÇİN SİİRT'TEN GELDİ, AİLE SAYISI ARTTISiirt'te yaşayan Şirin Sungur, Diyarbakır'daki HDP binası önüne gelerek, 2015'te Bingöl'de vatani görevini yaparken, memleketi Siirt'e bayram iznine döndüğü sırada Lice'de yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Süleyman (24)...

Hdp önündeki eylemde 16'ncı gün; aile sayısı 41 oldu (3), System.String[]

OĞLU İÇİN SİİRT'TEN GELDİ, AİLE SAYISI ARTTI
Siirt'te yaşayan Şirin Sungur, Diyarbakır'daki HDP binası önüne gelerek, 2015'te Bingöl'de vatani görevini yaparken, memleketi Siirt'e bayram iznine döndüğü sırada Lice'de yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Süleyman (24) için oturma eylemine katıldı. Şirin Sungur ile birlikte eylemdeki aile sayısı, 41'e çıktı.
Oğlunun 2 kez videosunun yayınlandığını anlatan Şirin Sungur, "4 yıl önce kaçırdılar. Bingöl'de askerdi. 20 yaşındayken, Lice'de kaçırıldı. Siirt'ten geliyorum. Yolda asker olduğunu anlıyorlar ve götürüyorlar. İzinden dönüyordu. 2 defa videosunu yayınladılar. Benim oğlumu getirsinler istiyorum" dedi.


Halkların Demokratik Partisi, Bingöl, Siirt, Lice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:40 Kaynak: DHA
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