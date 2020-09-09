HDP önündeki eylemde 16'ncı kavuşmada mutluluk gözyaşları döküldü (2) - Son Dakika

16'NCI KAVUŞMA OTURMA EYLEMİNDEKİ AİLELERE UMUT OLDU

Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin'in (18), terör örgütü PKK'dan kaçıp, teslim olmasının ardından Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda ailesiyle kavuşturulması, oturma eylemine devam eden diğer ailelerin umutlarını artırdı.