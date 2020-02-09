HDP önündeki eylemde 160'ıncı gün - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 84 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 160'ıncı günde de sürdürdü. Lise öğrencisiyken, 2014'te kaçırıldığını belirttiği oğlu İbrahim (22) için Siirt'ten gelen Cemile Erdoğan, 6 yıldır evladının acısını her gün yaşadığını söyledi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

5 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran ve Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 5'i evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Halime Kadran ile Hüsniye- Hüseyin Kaya ve Necla- Metin Açan çiftleri, diğer ailelere destek olmak için eyleme devam ediyor. 84 aile, oturma eylemini 160'ıncı günde de sürdürdü.

Siirt'te lisede okurken, piknik bahanesiyle kaçırıldığını belirttiği oğlu İbrahim için eşiyle eyleme katılan Cemile Erdoğan, 6 yıldır evladından haber alamadığını belirterek, yaşayıp yaşamadığını dahi bilmediğini söyledi. Oğlunun HDP tarafından kaçırılıp, dağa götürüldüğünü iddia eden Erdoğan, "HDP tarafından götürüldü oğlum. 6 yıldır bu acıyı yaşıyoruz, ne gündüzümüz var ne de gecemiz. 16 yaşındaydı, lise 2'nci sınıfa gidiyordu. Çocuğumun hayaliyle yatıp kalkıyorum. Hiçbir haber alamadık oğlumdan; sağ mıdır, ölü müdür, onu da bilmiyorum. Piknik amacıyla kandırıp, götürdüler ve bir daha oğlum gelmedi. Ben oğlumu istiyorum. Sesimizi duysunlar, bizi görsünler ve kaçıp gelsinler. Gelsinler, devletimize sığınsınlar, evlerine gelsinler" diye konuştu.

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