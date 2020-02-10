HDP önündeki eylemde 161'inci gün - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki eylemde 161'inci gün - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 161'inci gün

6 saat önce

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 84 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 161'inci günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 161'inci gün, System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 84 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 161'inci günde de sürdürdü. Aileler, dün gece telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ise kendilerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

5 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran ve Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 5'i evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Halime Kadran ile Hüsniye-Hüseyin Kaya ve Necla- Metin Açan çiftleri, diğer ailelere destek olmak için eyleme devam ediyor. 84 aile, oturma eylemini 161'inci günde de sürdürdü.

'ÇOCUKLARINIZI KURTARACAĞIZ'

Tunceli Pülümür yolunda 2015 yılında usta birliğine giderken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan asker Adil Kavaklı'nın annesi Cennet Kavaklı, dün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüklerini söyledi. Bakan Soylu ile yaptığı görüşmeyi anlatan Kavaklı, şunları söyledi:  "5 yıl oldu. Hiç haber alamadık. Son 2 seneden beri videosu da gelmedi. Mektubunu göndermişlerdi. Oğlumu bıraksınlar. Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geldi. Onunla konuştuk. 'Çocuklarınızı kurtaracağız. Çalışmalar yapılıyor' dedi. Cumhurbaşkanımızın da ilgilendiğini söyledi. Allah'tan ümit kesilmez. Allah onlardan razı olsun. İnşallah kurtarırlar. Bugün 161 gün oldu. 161 yıl da geçse ben evladım olmadan buradan kalkmayacağım. Bekleyeceğim. İnşallah bu terörün de sonu gelir."

'CUMHURBAŞKANI BİZİMLE GÖRÜŞTÜ UMUDUMUZ ARTTI'

Oğlu Özkan Aydın için oturma eyleminde olan Süleyman Aydın ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyarette ailelere çocuklarına kavuşmaları için çalışmaların yürütüldüğünü anlattığını söyledi. Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla da görüştüklerini belirterek, "HDP il başkanlığı hep bizden kaçıyor. Açıklama yapamıyorlar. O yüzden biz bunlardan çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. Kararlıyız. Dün İçişleri Bakanımız gelip bizimle görüştü. Biraz sabırlı olmamızı söyledi. Allah'ın izniyle çocuklarınız geri gelecek. Cumhurbaşkanımızla da telefonla görüştük. O da bize umut verdi. O yüzden umudumuz daha da yükseldi. Büyük bir çalışmaları olduğunu söyledi. PKK'nın sonunun geldiğini söyledi. Çocuklarınızı onlardan alıp size kavuşturacağız dedi. Cumhurbaşkanımıza ve devletimize güveniyoruz. İnşallah çocuklarımız gelir evimize döneriz. Artık bu hasretlik biter. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da iğne ile kuyu kazdıklarını ve sabırlı olmamızı söyledi. Yanımızda olduklarını söylediler" diye konuştu.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket
Koronavirüse savaş açan Çin Devlet Başkanı Şi Chimping, maske takıp sokağa indi Belediye Başkan Yardımcısı, zimmet soruşturmasında gözaltına alındı Mardin'de anne ve 3 kızının öldüğü yangın elektrik kontağından çıkmış

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 19:26:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP önündeki eylemde 161'inci gün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]