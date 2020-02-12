HDP önündeki eylemde 163'üncü gün - Son Dakika
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HDP önündeki eylemde 163'üncü gün

6 saat önce

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 85 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 163'üncü günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 163'üncü gün, System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 85 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 163'üncü günde de sürdürdü.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

6 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan'ın ve Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Evlatlarına kavuşan 6 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam etti. 85 ailenin evlat nöbeti, 163'üncü günde de devam etti.

'OĞLUMU BIRAKIN'

2015 yılında, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan polis memuru olan oğlu Vedat Kaya (28) için eşi Şeyhmus Kaya ile birlikte oturma eylemi yapan Emine Kaya, "Oğluma kavuşmadan eylemden vazgeçmeyeceğim. 5 yıldır bize ne bayram, ne yılbaşı var. Ne gecem var, ne gündüzüm. Hepsi zehir olmuş bana. Ben oğlumu istiyorum. Oğlumu bırakın. Ben başka bir şey istemiyorum. Sadece oğlumu istiyorum. HDP'ye söylüyorum, PKK'ya söylüyorum. Oğlumu bırakın. Ben de acı çekiyorum oğlum da acı çekiyor" dedi.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:44 Kaynak: DHA
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