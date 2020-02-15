HDP önündeki eylemde 166'ncı gün - Son Dakika
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HDP önündeki eylemde 166'ncı gün

6 saat önce

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 86 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 166'ncı günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 166'ncı gün, System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 86 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 166'ncı günde de sürdürdü.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

6 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan'ın ve Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 6'sı evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Halime Kadran ile Hüsniye- Hüseyin Kaya, Necla-Metin Açan ve Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftleri, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 86 aile, oturma eylemini 166'ıncı günde de sürdürdü.

'BEN ÇOCUĞUMU HDP'DEN İSTİYORUM'

Bingöl'den gelerek, 2015 yılında vatani görevini yaparken Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaçırılan oğlu Emrah Avunan (25) için oturma eylemi yapan Bilal Avunan, "Oğlumu, HDP'nin gençlik kolları kaçırdı. Götürüp, PKK'ya verdiler. 2015 yılından beri hiç haber alamadık. Sonuna kadar buradayım. 166 gün değil 40 sene de geçse burada beklerim. Ben çocuğumu HDP'den istiyorum, getirsinler" dedi.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:57 Kaynak: DHA
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