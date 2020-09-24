HDP önündeki eylemde 17'nci kavuşma; 5 yıllık hasret sona erdi

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğlu Erkan (24), terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Erkan, 5 yıl aradan sonra ailesiyle buluştu. Duygulu anların yaşandığı buluşmada, mutluluk gözyaşlarıyla döküldü.

İstanbul'da yaşayan Fahrettin-Meryem Akkuş çifti, 19 yaşındayken Sultangazi ilçesinde kaçırılan oğlu Erkan'a kavuşmak umuduyla 20 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde sürdürülen evlat nöbetine katıldı. Akkuş, çiftinin eylemi 388 gündür sürerken, Erkan, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Güvenlik güçlerince ifadesi alınan Erkan, ailesiyle buluşturmak üzeri Diyarbakır'a getirildi.

KAVUŞMADA MUTLULUK GÖZYAŞLARI DÖKÜLDÜDiyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde bugün Akkuş çifti, 5 yıl aradan sonra evladı Erkan'a kavuştu. Yıllardır hasret kaldıkları oğullarını görün Akkuş çiftçi, mutluluk gözyaşları döktü. Duygulu anların buluşmada, Fahrettin- Meryem Akkuş çifti, oğullarına uzun süre sarılarak, hasret giderdi. EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 17 OLDU Hacire Akar 'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin daha önce örgütten kaçıp, teslim olmuştu. Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan'ın da teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 17'ye çıktı.Bu arada, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 147 ailenin, HDP önündeki oturma eylemi, 388'inci günde de devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Emrah KIZIL- Burak EMEK/ DİYARBAKIR,

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Doğuştan kelebek hastası olan Semra, 27 yıl sonra ilk kez et yiyebildi

HALK arasında 'kelebek' olarak bilinen Lupus hastalığı nedeniyle 27 yıldır sadece sıvı gıda ile beslenebilen Semra Sevinç (27), tedavi için geldiği Kütahya'da geçirdiği başarılı operasyonun ardından hayatında ilk kez et yedi. Sevinç'in o anları kameralar tarafından kaydedilirken 4.5 aylık hamile olan genç kadın, 15 dakikalık operasyonla hayatının değiştiğini söyledi. Bartın'da yaşayan ve doğuştan kelebek hastası olan Semra Sevinç, aradığı devayı Kütahya'da buldu. Rahatsızlığı nedeniyle doğduğu günden bu yana su, süt ve filtre edilmiş çorba ile hayata tutunabilen 4.5 aylık hamile genç kadın, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan başarılı operasyonun ardından hayatında ilk kez katı gıda ile beslendi.15 DAKİKALIK OPERASYONLA HAYATI DEĞİŞTİHastalığına rağmen evlenip mutlu bir yuva kurduğunu söyleyen ve 4,5 aylık hamile olduğunu ifade eden Semra Sevinç, "Hiçbir şey yiyemiyordum. Bebeğimi besleyemiyordum. Kütahya'daki İbrahim Uygun hocamızı internette gördüm. Araştırdım ve buraya geldim. Ömrümde ilk defa et yedim ve çok mutluyum. Geçirdiğim operasyon sayesinde ilk defa katı gıdalar yedim. Çok mutluyum, çok da iyiyim şuan. 15 dakikalık bir operasyonla resmen hayatım değiştiö dedi.'BU MUTLULUĞU TATMALI'Kendisi gibi kelebek hastası olan birçok kişinin toplum içine girmekte zorlandığını belirten Sevinç, "Benim hastalığımda olan kimseler mutlaka bu operasyonu geçirip, bu mutluluğu tatmalı. Gerçekten yemek yememek çok zor. Benim hastalığımda olanlar evden dışarıya çıkamıyor, korkuyor. Toplum içine girmekte zorlanıyorlar. Ama ben buna rağmen evlendim ve şuan 4 senelik evliyim, 4.5 aylıkta hamileyimö diye konuştu.'O YEMEK YİYEMEYİNCE BEN AĞLIYORDUM'Erkan Sevinç ise eşi Semra ile birlikte bir lokantaya gittiklerinde yemek yiyemediği için çok gözyaşı döktüğünü ifade ederek, "Ben yemek yiyebiliyorken o yiyemiyordu ve ağlıyordum, üzülüyordum, içim içimi yiyordu. Sonra internet üzerinden İbrahim Hocamızı bulduk. Daha önce bir kişinin böyle bir operasyon geçirdiğini gördük, bende 'İbrahim hocamızın yanına gidelim, orada senin boğazını açtıralım' dedim. Allah razı olsun İbrahim hocamızdan. Şükürler olsun hem çocuğumun hem de karnı doyacak. Bizi mutlu ettilerö dedi.'EN BÜYÜK İSPATI SEMRA'Semra Sevinç'e uyguladıkları özel bir teknik ile yemek borusuna balon yerleştirdiklerini kaydeden ve operasyon hakkında bilgiler veren Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Uygun, "Semra Hanım bize Bartın'dan ulaştı. Semra Hanım'ın hastalığı halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen genetik bir cilt hastalığı. Bu hastalarımızın maalesef ciltlerinde ciddi yaralar meydana geliyor. Yemek borusunda da yaralar oluşup, bazen tamamen kapanabiliyor. Semra Hanım bize 27 yıldır katı gıda yutamadığını, sadece su, süt ve filtre edilmiş çorba içebildiğini söyledi. Biz kendisini buraya davet ettik ve cesaret bularak geldi. Biz onun yemek borusunu özel ekibimizle kendi özel uygulamalarımızla yemek borusunu açtık. Şuanda bütün gıdaları rahatlıkla yutabiliyor. Hayatında ilk defa et yemeye başladı. Bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Aynı zamanda Semra Hanım 4.5 aylık hamile ve eşiyle bize geldiler. Bu gibi hastalarımızda gıda alımı çok önemli. Yara akımlarıyla ilgili normal bir insanın neredeyse iki katı enerjiye ihtiyaçları var. Onları sağlayabilmeleri içinde yemeleri ve yutabilmeleri çok büyük bir önem arz ediyor. Semra Hanım hamile olduğu için de hem bebeği hem kendisi için büyük önem arz ettiğinden dolayı operasyonu doğum sonrasına bırakmak istemedik. Başarılı bir operasyon oldu. Şimdi yutabiliyorö dedi.Semra Sevinç gibi bir çok hasta olduğunu anlatan Prof. Dr. İbrahim Uygun, şunları söyledi:

"Bir o kadar da evlerinde kalan, doktorlara götürülmemiş, tedavi ettirilmemiş ve ya doktorlar tarafından tedavi edilmemiş bir çok hastanın olduğunu biliyor. Semra'nın onlara iyi bir örnek olduğunu düşünüyoruz. İleri yaşlara gelerek, yemek yutabilen ve aynı zamanda evlenip, çocuk sahibi olabileceklerinin en büyük ispatı Semra'dır. Semra adına diğer bütün hastalarımıza yardıma hazır olduğumuzu belirtmek istiyorumö diye konuştu.