HDP önündeki eylemde 171'inci gün - Son Dakika
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HDP önündeki eylemde 171'inci gün

7 saat önce

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 88 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi 171'inci günde de devam etti.

HDP önündeki eylemde 171'inci gün, System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 88 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi 171'inci günde de devam etti. Zihinsel engelli kardeşi Rahim Çiftçi (25) için oturma eylemi yapan Mehmet Sıddık Çiftçi, "Rehabilitasyon merkezine gitmişti. Köye geldi. Bir akşam ortadan kayboldu. HDP götürüp, PKK'ya teslim etmiş" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

8 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda ve Melik Aslan'ın oğlu Volkan'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 8'i evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Halime Kadran ile Hüsniye-Hüseyin Kaya, Necla-Metin Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftleri, Gevriye Ayhan ve Melik Aslan, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. 88 aile, eylemini 171'inci günde de sürdürdü.

'HDP GÖTÜRÜP, PKK'YA TESLİM ETMİŞ'

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söylediği zihinsel engelli kardeşi Rahim Çiftçi için oturma eylemini sürdüren Mehmet Sıddık Çiftçi, kardeşinin HDP tarafından PKK'ya teslim edildiğini söyledi. Çiftçi, "Kardeşim zihinsel engellidir. Raporu da var. Rehabilitasyon merkezine gitmişti. Ondan sonra köye geldi. Bir akşam ortadan kayboldu. HDP götürüp PKK'ya vermiş. 5 senedir hiç haber alamadık. Orada HDP'liler de dağa kaçırıldığını doğruladı. 100 sene de geçse ben buradan gitmeyeceğim. Kardeşimi bekliyorum. Bizim köy hem İran hem de Irak sınırıdır. ya İran'da ya da Irak'ta" diye konuştu.


Halkların Demokratik Partisi, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:37 Kaynak: DHA
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