HDP önündeki eylemde 171'inci gün (2) - Son Dakika
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HDP önündeki eylemde 171'inci gün (2)

7 saat önce

AİLE SAYISI 89 OLDUDiyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti yapan aile sayısı, 171'inci gününde, 5 yıl önce kaçırılan oğulları Mehmet (24) için Sur ilçesinden gelen Sultan-Mustafa Karahan çifti ile 89 oldu.

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AİLE SAYISI 89 OLDU

Diyarbakır'da  HDP il binası önünde evlat nöbeti yapan aile sayısı, 171'inci gününde, 5 yıl önce kaçırılan oğulları Mehmet (24) için Sur ilçesinden gelen Sultan- Mustafa Karahan çifti ile 89 oldu.

Oğlunun 5 yıl önce dağa kaçırıldığını anlatan baba Mustafa Karahan, "Nereye götürmüşlerse çocuğumu getirsinler. Çocuğumu istiyorum. Çocuğum gelene kadar mücadelemi yaparım. Çocuğum operatör olarak çalışıyordu Kars'ta. O zaman Diyarbakır'a yanımıza gelip, 1 hafta kaldı.

'Oğlum gitme, senin parana ihtiyacım yok, gitme' dedim. 'Çalışmaya alışmışım duramam' dedi, gitti. O günden bu yana çocuğum yok. Kıbrıs gazisiyim. Oğlum gel. Fırsat bulduğun zaman gel. İsterlerse seni öldürsünler, gel. Senin cenazeni görsek bile bize kafi. Durma orada" dedi.

Anne Sultan Karahan da "Oğlumu bıraksınlar. Benim oğluma ihtiyacım var. Ameliyat olmuşum. Hastayım. Ben oğlumu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum" diye konuştu.


Halkların Demokratik Partisi, Mustafa Karahan, Diyarbakır, Sur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:40 Kaynak: DHA
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