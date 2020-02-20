HDP önündeki eylemde 171'inci gün (2) - Son Dakika

AİLE SAYISI 89 OLDU

Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti yapan aile sayısı, 171'inci gününde, 5 yıl önce kaçırılan oğulları Mehmet (24) için Sur ilçesinden gelen Sultan- Mustafa Karahan çifti ile 89 oldu.

Oğlunun 5 yıl önce dağa kaçırıldığını anlatan baba Mustafa Karahan, "Nereye götürmüşlerse çocuğumu getirsinler. Çocuğumu istiyorum. Çocuğum gelene kadar mücadelemi yaparım. Çocuğum operatör olarak çalışıyordu Kars 'ta. O zaman Diyarbakır'a yanımıza gelip, 1 hafta kaldı.

'Oğlum gitme, senin parana ihtiyacım yok, gitme' dedim. 'Çalışmaya alışmışım duramam' dedi, gitti. O günden bu yana çocuğum yok. Kıbrıs gazisiyim. Oğlum gel. Fırsat bulduğun zaman gel. İsterlerse seni öldürsünler, gel. Senin cenazeni görsek bile bize kafi. Durma orada" dedi.