HDP önündeki eylemde 171'inci gün (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki eylemde 171'inci gün (4) - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 171'inci gün (4)

7 saat önce

AİLE SAYISI 90 OLDUDiyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti yapan aile sayısı, 171'inci gününde, 5 yıl önce kaçırılan kardeşi Mehmet Emin (21) için Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden gelen Mehmet Nur Alkan ile 90 oldu.

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AİLE SAYISI 90 OLDU

Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti yapan aile sayısı, 171'inci gününde, 5 yıl önce kaçırılan kardeşi Mehmet Emin (21) için Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden gelen Mehmet Nur Alkan ile 90 oldu.

Kardeşinin 5 yıl önce uyuşturucu verilip, kandırılarak dağa kaçırıldığını, anne-babaları olmadığını anlatan ağabey Alkan, "Kardeşim pişman. Dağda olduğunu biliyoruz. Geçen sene görüştüm. Bana, 'Pişmanız, iki kişiyle beraber kaçmak istiyoruz. Gelin kurtarın beni' dedi. Bir daha haber alamadım. Kaçmaya kalkışmış üç kez. Her seferinde yakalanmış. Kardeşim eğer beni görüyorsan, duyuyorsan kaç, kurtar kendini kardeşim. Güvenlik güçlerine teslim ol. Bitsin artık. Diyarbakır annelerini gördüm. Vicdanım sızladı. Kardeşimi almak istiyorum. Kardeşim gelene kadar burada oturacağım ben" dedi.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Mehmet Nur, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:28 Kaynak: DHA
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