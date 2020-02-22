HDP önündeki eylemde 173'üncü gün; aile sayısı 94'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki eylemde 173'üncü gün; aile sayısı 94'e çıktı - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 173'üncü gün; aile sayısı 94'e çıktı

20 dakika önce

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi 173'üncü gününde de sürüyor.

HDP önündeki eylemde 173'üncü gün; aile sayısı 94'e çıktı, System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi 173'üncü gününde de sürüyor. Bugün eyleme 5 yıl önce kaçırılan oğlu Veysi (19) için Kocaeli'den gelen Muhteber Birlik de katıldı. Böylece eylem yapan aile sayısı 94'e çıktı.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

8 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda ve Melik Aslan'ın oğlu Volkan'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 8'i evlatlarına kavuştu. Hacire Akar'ın dışındaki 7 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'KÜÇÜK OĞLUM ÜZÜNTÜDEN İKİ GÖZÜNÜ KAYBETTİ'

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 2015 yılında oto yıkamada çalışırken kaybolan oğlu Veysi için Kocaeli'den gelen Muhteber Birlik, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine katıldı. Oğlu Veysi'nin kaçırılmasından sonra diğer oğlu Ersin'in (15) üzüntüden iki gözüne de kaybettiğini söyledi. Oğluna teslim olması için çağrıda bulanan Birlik, "Hiçbir haber alamadık. Arkadaşlarıyla mesajlarını gördük dağa gideceklerine dair. Emniyete de gösterdik. Mesajlaştığı kişiyi şikayet ettik. Şu anda cezaevindedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyorum, kimsem yok, oğlumu istiyorum. Kocam hasta. Küçük oğlum Ersin de ağabeyi gittikten sonra üzüntüden 2 gözünü kaybetti. Veysi gel oğlum" dedi.


Halkların Demokratik Partisi, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:45 Kaynak: DHA
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