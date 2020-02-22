HDP önündeki eylemde 173'üncü gün; aile sayısı 95'e çıktı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki eylemde 173'üncü gün; aile sayısı 95'e çıktı (2) - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 173'üncü gün; aile sayısı 95'e çıktı (2)

14 dakika önce

AİLE SAYI 95 OLDUDiyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti yapan aile sayısı, 5 yıl önce, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyken kaçırılan oğulları Mikail Erdinç (25) için Van'ın Gürpınar ilçesinden gelen Yusuf- Gevez Erdinç çifti ile 95 oldu.

HDP önündeki eylemde 173'üncü gün; aile sayısı 95'e çıktı (2), System.String[]

AİLE SAYI 95 OLDU

Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti yapan aile sayısı, 5 yıl önce, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyken kaçırılan oğulları Mikail Erdinç (25) için Van'ın Gürpınar ilçesinden gelen Yusuf- Gevez Erdinç çifti ile 95 oldu.

Baba Yusuf Erdinç, oğlunun hayalinin avukat olmak olduğunu anlatarak, "Beş yıl önce jandarma aradı. Oğlumun nerede olduğunu sordular. Okuduğunu söyledim. Bana iki aydır kayıp olduğunu söylediler. O gün bugündür oğlumu arıyorum, bulamıyorum. Nerede olduğunu, kimin kaçırdığını bilmiyorum. Bir haber alamadık. Oğlumu çağırıyorum; 'Lütfen nerede olursan ol gel'. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Bütün gidenlere sesleniyorum; 'Pişmanlık yasası var, gelin devletinize, vatanınıza, bayrağınıza teslim olun'. Oğlum avukat olmak istiyordu. Geldiğinde Türkiye Cumhuriyeti onu serbest bırakır. Okumaya da kaldığı yerden devam eder. Gelin teslim olun" dedi.

Anne Gevez Erdinç de "Oğlum lütfen gel. Devlet bizim devletimiz, Cumhurbaşkanı bizim Cumhurbaşkanımız. Oğlum ben meraktan öldüm. Lütfen gel. Kurban olayım, gel. Kardeşlerin de meraktan öldü" diye konuştu.


Halkların Demokratik Partisi, Marmara Üniversitesi, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:54 Kaynak: DHA
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