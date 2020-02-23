HDP önündeki eylemde 174'üncü gün - Son Dakika
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HDP önündeki eylemde 174'üncü gün

6 saat önce

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 95 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 174'üncü günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 174'üncü gün, System.String[]
DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 95 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 174'üncü günde de sürdürdü. Oğlu Müslüm (25) için eylemde olan Şevket Altıntaş, "5 yıl oldu, suçu ne günahı ne? Ben çocuğumu istiyorum" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

8 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda ve Melik Aslan'ın oğlu Volkan'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 8'i evlatlarına kavuştu. Hacire Akar'ın dışındaki 7 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

Gaziantep'ten eşi Songül Altıntaş ile gelerek, 2015 yılında, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, usta birliğine giderken teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm Altıntaş için oturma eylemi yapan Şevket Altıntaş, "5 yıl oldu, suçu ne günahı ne? Usta birliğine teslim olmak için savunmasız bir asker kaçırıyorsunuz. Çocuğum benim yanımda olsun, kuru ekmek yesin. Ben çocuğumu istiyorum" dedi.


- Diyarbakır
Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:26 Kaynak: DHA
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