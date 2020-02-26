HDP önündeki eylemde 177'nci gün; aile sayısı 100 oldu (4) - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AİLELERE TEŞEKKÜR TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum gününü kutlayan Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri telefonla arayarak destek ve teşekkürlerini illeti. Aileler adına Ayşegül Biçer ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın bir zamanda kendilerini ziyarete edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda şunları söyledi: