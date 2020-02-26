HDP önündeki eylemde 177'nci gün, aile sayısı 99 oldu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki eylemde 177'nci gün, aile sayısı 99 oldu (2) - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 177'nci gün, aile sayısı 99 oldu (2)

6 saat önce

AİLE SAYI 99 OLDUDiyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 7 yıl önce kaçırılan oğlu Ali Bedrettin (20) için Şanlıurfa'dan gelerek oturma eylemine katılan İslim Çiftçi ile 99 oldu.

HDP önündeki eylemde 177'nci gün, aile sayısı 99 oldu (2), System.String[]

AİLE SAYI 99 OLDU

Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 7 yıl önce kaçırılan oğlu Ali Bedrettin (20) için Şanlıurfa'dan gelerek oturma eylemine katılan İslim Çiftçi ile 99 oldu.

Anne İslim Çiftçi, oğlunun okulunda yaşadığı sorunların ardından ortadan kaybolduğunu ve 7 yıldır kendisinden haber alamadıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Ne telefon ne de başka bir haber var. İnsan bir telefon açmaz mı? Kaybolduğunda lise bire gidiyordu. Eve gelsin, yeter artık. 80 yaşındaki babası yıkılmış durumda. Allah'tan başka kimsemiz yok. Mahvolduk biz. Yürüyecek halim bile kalmadı. Mezarı olsaydı gider dua okurdum. O da yok. Nerede? Yaşıyor mu yaşamıyor mu? Onu bile bilmiyorum."


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:30 Kaynak: DHA
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