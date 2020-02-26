Hdp önündeki eylemde 177'nci gün, aile sayısı 99 oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hdp önündeki eylemde 177'nci gün, aile sayısı 99 oldu - Son Dakika

Hdp önündeki eylemde 177'nci gün, aile sayısı 99 oldu

6 saat önce

HDP önündeki eylemde 177'nci gün, aile sayısı 99 oldu (2)AİLE SAYI 99 OLDUDiyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 7 yıl önce kaçırılan oğlu Ali Bedrettin (20) için Şanlıurfa'dan gelerek oturma eylemine katılan İslim Çiftçi ile 99 oldu.

HDP önündeki eylemde 177'nci gün, aile sayısı 99 oldu (2)

AİLE SAYI 99 OLDU

Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 7 yıl önce kaçırılan oğlu Ali Bedrettin (20) için Şanlıurfa'dan gelerek oturma eylemine katılan İslim Çiftçi ile 99 oldu.

Anne İslim Çiftçi, oğlunun okulunda yaşadığı sorunların ardından ortadan kaybolduğunu ve 7 yıldır kendisinden haber alamadıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Ne telefon ne de başka bir haber var. İnsan bir telefon açmaz mı? Kaybolduğunda lise bire gidiyordu. Eve gelsin, yeter artık. 80 yaşındaki babası yıkılmış durumda. Allah'tan başka kimsemiz yok. Mahvolduk biz. Yürüyecek halim bile kalmadı. Mezarı olsaydı gider dua okurdum. O da yok. Nerede? Yaşıyor mu yaşamıyor mu? Onu bile bilmiyorum."

Hdp önündeki eylemde 177'nci gün, aile sayısı 99 oldu

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin sırın komşusu Gürcistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Dünyanın büyük bölümünü etkisi altına alan koronavirüs Pakistan'a da sıçradı Deniz ulaşımına fırtına engeli! Çanakkale'ye bazı seferler iptal edildi Sınır ötesi harekatta görev alacak 400 komando Hatay'a sevk edildi

Son Dakika Haberleri
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 22:20:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hdp önündeki eylemde 177'nci gün, aile sayısı 99 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]