Son Dakika Haberleri: Hdp önündeki eylemde 18'inci gün (3)
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Hdp önündeki eylemde 18'inci gün (3)

1 saat önce

AİLE SAYISI 44 OLDUBitlis'te yaşayan Fahrettin Akkuş, HDP il binası önüne gelerek, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, 2015'te terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Erkan (24) için oturma eylemine katıldı.

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AİLE SAYISI 44 OLDU
Bitlis'te yaşayan Fahrettin Akkuş, HDP il binası önüne gelerek, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, 2015'te terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Erkan (24) için oturma eylemine katıldı. Akkuş ile birlikte eylemdeki aile sayısı, 44'e çıktı. Bitlisli Fahrettin Akkuş, oğluna kavuşmadan oturma eyleminden ayrılmayacağını belirterek, şunları söyledi:
"4 yıl önce kayboldu çocuğum. Bir daha haber alamadım. Buraya çocuğumu almaya geldim. Lise okuyordu, askere gideceğini söylemişti. Askerliğine 2 ay kala Sultangazi'de kayboldu. Ben de yola çıktım, bu çocuğu almaya geldim. Almasam buradan gitmem. Bastonumla yatacağım, kalkacağım. Çocuğumu almadan gitmem. Dünyayı kopardım, hiçbir yerde bulamadım. Aldığım bilgilere göre terör örgütü PKK'nın elinde. Çocuğum kaybolduktan sonra üzüntüden ve sinirden felç geçirdim. 1,5 yıl hastanede kaldım. Hem psikolojik olarak kötü oldum hem böbreğim gitti hem de felç geçirdim. 4 yıldır ne bayram ne normal gün yaşadım, hep ağladım."


Halkların Demokratik Partisi, Sultangazi, Akkuş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:12 Kaynak: DHA
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