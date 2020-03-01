HDP önündeki eylemde 181'inci gün; aile sayısı 108 oldu (2) - Son Dakika

AİLE SAYISI 108 OLDU

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylem yapan ailelerin sayısı, 181'inci günde, 2016'da kaçırıldığını belirttiği oğlu Yunus (22) için Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden gelen Naciye Ercan ile birlikte 108 oldu. Oğlu Yunus'tan, bankadan para çekmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alamadığını anlatan Ercan, "Oğlum Ankara'da çalışıyordu. İşi bitince Bismil'e döndü. Aralık 2016'da bankaya gidip para çekeceğini söyledi. Daha sonra ondan bir haber alamadık. Eğer oğlum beni izliyorsa bir an önce gelsin; babası, ağabeyi ve ben hastayım. O evin tatlısıydı, hepimiz onun yokluğunda, onun özlemiyle hastalandık" dedi.