HDP önündeki eylemde 189'uncu gün - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 120 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 189'uncu günde de sürdürdü. Ekmek almak için markete giden ve 2015'ten beri haber alınamayan kalp hastası oğlu Eren Yalçın (22) için Gebze'den gelerek, eylemini sürdüren Fadime Aksu, çocukları teslim olan ailelerin sevincini paylaştığını belirterek, oğlunu almadan gitmeyeceğini söyledi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

12 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuştu. Bugün de Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nda aileleriyle buluşturuldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 12'si evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 11 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'SENİ ALMADAN GİTMEM'

Ekmek almak için markete giden ve 2015'ten beri haber alınamayan kalp hastası oğlu Eren Yalçın için Kocaeli'nin Gebze ilçesinden gelerek, oturma eylemini sürdüren Fadime Aksu, bugün bir ailenin daha evladına kavuşmasından dolayı çok sevinçli olduğunu söyledi. Aksu, oğluna kavuşma umudunun arttığını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün bir aile daha evladına kavuştu. Çok sevindim. İnşallah Allah bizi de sevindirir. Yavrum dön gel. Seni ne şekilde götürdüler, bilmiyorum ama ne olursun dön gel. Ben, ablaların ve kardeşlerin perişan olduk. Biz hepimiz senin arkandayız. Ben Diyarbakır'dayım, seni almadan da gitmeyeceğim. Askerimize, polisimize, milletimize güven, onlara güvenme. Bilmediğim yerlere geldim, bilmiyordum Diyarbakır'ı, sora sora geldim. Senin için her yere gelirim. Ne olursun dön gel oğlum, artık dayanamıyorum. Dün duyduk 5 kişi teslim olmuş, sandım ki benim oğlum da içindedir. Allah o aileleri sevindirdi, bir gün de bizi sevindir."