HDP önündeki eylemde 193'üncü gün - Son Dakika
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HDP önündeki eylemde 193'üncü gün

6 saat önce

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 126 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 193'üncü günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 193'üncü gün, System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 126 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 193'üncü günde de sürdürdü. Hani ilçesinde fırında çalışırken, 2015'te terör örgütünce dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Fatih (24) için eylemine devam eden Sevdet Demir, evladını almadan gitmeyeceğini söyledi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuştu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'DEVLET KUCAK AÇTI, DÖN GEL'

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışırken, 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını belirtiği oğlu Fatih için 13 Eylül 2019'da oturma eylemine başlayan Sevdet Demir, evladını almadan gitmeyeceğini söyledi. Oğluna seslenen Demir, "Son nefesime kadar eylemimi devam ettireceğim, kararlıyım. Oğlum gelene kadar gitmeyeceğim. Çok özledim oğlumu; onun fotoğraflarına, eşyalarına bakıyorum, dayanamıyorum. Oğlumu istiyorum. Hastayım ama yine de senin peşini bırakmayacağım. Sen yoksan ben de yokum. Dön, gel. Devlet ceza vermiyor, bu imkan her zaman insanın eline düşmüyor. Gel, ceza yok, devlet kucak açmış. Askerimize, polisimize teslim ol; seni bize getirecek" diye konuştu.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:40 Kaynak: DHA
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