HDP önündeki eylemde 196'ncı gün; aile sayısı 128 oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki eylemde 196'ncı gün; aile sayısı 128 oldu - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 196'ncı gün; aile sayısı 128 oldu

6 saat önce

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 196'ncı günde, 2015 yılında kaçırılan oğlu Bayram (26) için Kocaeli'den gelen Hediye Kurt ile birlikte 128 oldu.

HDP önündeki eylemde 196'ncı gün; aile sayısı 128 oldu, System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 196'ncı günde, 2015 yılında kaçırılan oğlu Bayram (26) için Kocaeli'den gelen Hediye Kurt ile birlikte 128 oldu.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Hacire Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde Mehmet Akar, ortaya çıktı. Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

?Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuştu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

2015 yılında Marmara Üniversitesi Maliye Bölümü 3'üncü sınıfta okuduğu sırada kaçırılan oğlu Bayram (26) için Kocaeli'den gelen Erzurumlu Hediye Kurt ile birlikte HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı da 128'e ulaştı. Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan anne Hediye Kurt, çocuğunun HDP tarafından kandırıldığını söyledi. Kurt, "Bayram, çık gel. Orası Müslümanların yeri değil. Gel de devlete sığın. Biz senin için canımızı veririz. 4- 5 ay önce buradaki oturma eylemine gelecektim. Psikolojik tedavi görüyordum. Biraz iyi olduktan sonra hemen buraya geldim. Sen benim evladımsın. PKK'yla HDP ile ne işimiz vardı. Biz onları hiçbir zaman savunmadık. Onlardan bahsetmedik. Sen nereden buldun onları?" dedi.


Halkların Demokratik Partisi, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:10 Kaynak: DHA
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