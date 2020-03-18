HDP önündeki eylemde 198'inci gün; aile sayısı 132 oldu - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 198'inci günde, 2016'da kaçırılan oğulları Atilla (21) için Muş'tan gelen Şemsettin ve Şahinaz Özcan çiftiyle 132 oldu.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Hacire Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde Mehmet Akar, ortaya çıktı. Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuştu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

PKK'DAN KAÇAN OĞULLARI, İKİNCİ DEFA KAÇIRILDI

2016 yılında terör örgütü PKK tarafından 2 kez kaçırılan oğulları Atilla için Muş'tan gelen Şemsettin ve Şahinaz Özcan çifti, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine katıldı. Baba Şemsettin Özcan , oğlu kaçırıldıktan 6 ay sonra güvenlik güçlerine teslim olduğunu, bir süre sonra yine PKK tarafından kaçırılarak Yüksekova 'ya götürüldüğünü söyledi. Özcan, o tarihten bu yana oğlundan bir daha haber alamadığını ifade ederek, "Kendi çocuklarını neden göndermiyorlar, gelip bizim çocuklarımızı kaçırıyorlar. Biz devletiz diyorlar, bizim devletimiz Türkiye 'dir" dedi.

Acılı anne Şahinaz Özcan da oğlunu geri istediğini belirterek evladını alana kadar oturma eylemini sürdüreceğini ifade etti.