Son Dakika Haberleri: Hdp önündeki eylemde 20'nci gün
Son Dakika Güncel Haber

Hdp önündeki eylemde 20'nci gün

4 dakika önce

HDP önündeki eylemde 20'nci gün (3)KIZI İÇİN GELDİ, AİLE SAYISI 45 OLDUKütahya'da yaşayan Hatice Levent, Diyarbakır'a gelerek, 2015 yılında Bitlis'te üniversite öğrencisiyken, kaybolan ve terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Fadime (18) için HDP il binası önünde...

HDP önündeki eylemde 20'nci gün (3)

KIZI İÇİN GELDİ, AİLE SAYISI 45 OLDU

Kütahya'da yaşayan Hatice Levent, Diyarbakır'a gelerek, 2015 yılında Bitlis'te üniversite öğrencisiyken, kaybolan ve terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Fadime (18) için HDP il binası önünde oturma eylemine katıldı. Levent ile birlikte eylemdeki aile sayısı, 45'e çıktı. Kızının kalbinin delik olduğunu anlatan Hatice Levent, "Üniversite okuyacağım, dedi. Üniversiteye gitti Bitlis'e. Birinci senesini okudu, ikinci senesinde benim çocuğumun beynine girdiler, götürdüler. Biz onlar için büyütmedik. Ne cefalarla büyüttük ne yokluklarla büyüttük. Yavrularımızı bize versinler, Fadime'mi bana versinler. Ölü ya da diri, ben yavrumu istiyorum. Benim yavrumun kalbi delikti. Siyaset nedir, bilmeyiz biz" diye konuştu.

Öte yandan 3 günlük Doğu Anadolu Bölgesi turuna çıkan Kütahyalı ve Trabzonlu grup, oturma eylemindeki aileleri ziyaret edip, desteklerini iletti.

Hdp önündeki eylemde 20'nci gün

Halkların Demokratik Partisi, Hatice Çarpar, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Millet İttifakı'nda HDP çatlağı! İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: Biz bu bileşen içinde olmayız
HDP Eş Genel Başkanı Temelli, Demirtaş kararını eleştirdi: Tahliye edilmesin diye adeta yeni bir içtihat oluşturdular Karamollaoğlu, Meclis'teki 4 partinin ardından Babacan ve Davutoğlu ile görüşecek Çin polisinin, çok sayıda Müslüman mahkumu zincirlere bağlı bir şekilde eğitim kamplarına götürmesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 18:28:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hdp önündeki eylemde 20'nci gün
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]