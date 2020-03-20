HDP önündeki eylemde 200'üncü gün - Son Dakika
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HDP önündeki eylemde 200'üncü gün

6 saat önce

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 133 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 200'üncü günde de sürdürüyor.

HDP önündeki eylemde 200'üncü gün, System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 133 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 200'üncü günde de sürdürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında her gün dezenfekte edilen çadırdaki 55 yaş ve üstü aileler evlerine gönderilirken diğer aileler nöbete devam ediyor.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Hacire Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuştu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'PKK DA HDP DE AYNI HASTALIKTIR'

İstanbul Arnavutköy'deki evinden 2014 yılında "Bana iş buldular, işe gidiyorum" diyerek çıkıp, bir daha dönmeyen oğlu Tuncay için oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl, "200 gündür burada bekliyorum. HDP de herhangi bir açıklama yapmadı. Millet de düşünüyor diyor ki, bu hastalıktan dolayı belki giderler, çadırı kapatırlar. Kronik hastalığı olanlar ile 55 yaş ve üzeri olan ailelerimizi gönderdik. Biz gençler olarak mücadelemize devam ediyoruz. PKK da HDP de aynı hastalıktır. Biz bu hastalıklarla mücadele etmek zorundayız. Biz çocuklarımızı bunlardan almadan buradan gitmeyeceğiz. 200 gün 200 sene de geçse biz çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz" dedi.

Öte yandan HDP il binası önüne kurulan çadır koronavirüs tedbirleri kapsamında her gün Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte ediliyor.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:08 Kaynak: DHA

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