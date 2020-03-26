HDP önündeki eylemde 206'ncı gün; aileler sosyal mesafe kuralına göre oturuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki eylemde 206'ncı gün; aileler sosyal mesafe kuralına göre oturuyor - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 206'ncı gün; aileler sosyal mesafe kuralına göre oturuyor

16 dakika önce

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 206'ncı günde de sürdürüyor.

HDP önündeki eylemde 206'ncı gün; aileler sosyal mesafe kuralına göre oturuyor, System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 206'ncı günde de sürdürüyor. Eylemde aileler; koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafe kuralına uyarken, bazılarının ise maske taktığı görüldü.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

SOSYAL MESAFE KURALINA GÖRE OTURDULAR

Eyleme katılan anne ve babaların, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü. Eylemci anne ve babaların arlarında yaklaşık birer metre mesafe olduğu gözlendi. Bu arada, belediye ekiplerinin de çadırı düzenli olarak dezenfekte ettiği ifade edildi.

'KIZIM NEREDEYSEN DÖN GEL'

Bursa'dan gelip, oturma eylemine katılan Türkan Mutlu, 2014 yılında kaybolan kızı Şeyma'ya (23) teslim olması için çağrıda bulundu. 6 yıldır kızının hasretiyle yaşadığını anlatan Mutlu, "Kızım 6 sene oldu gideli. Ben kızımı istiyorum. Şeyma, eğer beni görüyorsan, duyuyorsan gel dön. Biz seni bekliyoruz. Tek bu eylemde değil, 6 senedir senin peşindeyim. Başvurmadığım yer kalmadı. Kızım gel, ben seni bekliyorum. Sen benim sadece evladım değil, arkadaşım, yoldaşımdın, dert ortağımdın. Sen o günleri nasıl unuttun, beni bırakıp gittin. Kızım gel, ben seni bekliyorum. Biz ailece perişanız. Sen gittin gideli henüz toparlanmış değiliz. Başımıza gelmeyen felaket kalmadı. Allah rızası için eğer beni görüyorsan, eğer beni duyuyorsan dön gel. 6 yıl oldu, senin peşinden gelmekten çok yoruldum. Kapımız sana açık, ailece seni bekliyoruz" dedi.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:18 Kaynak: DHA

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